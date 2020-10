Cum i-a surprins Rafael Nadal pe fanii săi pe finalul de sezon

​Rafael Nadal, care lăsase să se înţeleagă că ar putea să-şi încheie actualul sezon după victoria din finala de la Roland Garros, în faţa liderului mondial Novak Djokovic, şi-a anunţat participarea la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, programat la începutul lunii noiembrie, într-o postare pe reţelele de socializare, informează AFP.

"Este ora sezonului indoor... Şi da, eu mă pregătesc pentru Paris-Bercy", a postat Rafael Nadal (34 ani) pe contul său de Twitter, alături de o fotografie cu el antrenându-se într-o sală a academiei sale din Baleare.

"Suntem nerăbdători să te revedem la Paris", i-au răspuns organizatorii turneului parizian.Mastersul 1.000 de la Paris este programat în perioada 2-8 noiembrie, în condiţii de organizare ce încă nu au fost comunicate, ţinând cont de recenta înăsprire a restricţiilor sanitare pentru a combate pandemia de Covid-19, transmite Agerpres Nadal nu a câştigat niciodată Mastersul de la Paris, acesta fiind unul din cele trei turnee din această categorie, alături de Miami şi Shanghai, care i-au scăpat din palmares."Nu cunosc încă ce calendar am. Nu ştiu ce voi face după Roland Garros. Deci nu pot să spun dacă voi continua să joc sau nu în următoarele două luni", declarasedupă finala de la Roland Garros.Nadal a jucat puţin în acest sezon (ATP Cup, Openul Australiei, Acapulco, Roma şi Roland Garros) marcat de pandemia de coronavirus, preferând să lipsească de la US Open unde trebuia să-şi apere titlul, pentru a pregăti ediţia de anul acesta a turneului de la Roland Garros.Numeroase turnee ATP de final de an, inclusiv turneul Masters 1.000 de la Shanghai, au fost anulate. Dar ATP a decis să menţină Turneul Campionilor, care reuneşte cei mai buni opt jucători ai sezonului.

It’s indoor season time... this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy ... And yes... getting ready for #ParisBercy \uD83D\uDE09\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFB pic.twitter.com/SajEB4JMEW