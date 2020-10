Au avut loc luni:

Anett Kontaveit (Estonia/favorită 8) vs Ekaterina Alexandrova (Rusia) 4-6, 6-2, 7-6(6)Sara Sorribes Tormo (Spania) vs Magda Linette (Polonia) 6-1, 6-3Maria Sakkari (Grecia) vs Kristyna Pliskova (Cehia) 6-3, 6-3Barbora Krejcikova (Cehia) vs Tereza Martincova (Cehia) 7-5, 6-1J & T Banka Ostrava Open are loc în perioada 19-25 octombrie, este un turneu indoor care se dispută pe hard și are premii totale în valoare de $528.500. Întrecerea face parte din categoria Premier.