Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime se vor duela pentru titlul de la Koln

Germanul Zverev (7 ATP și principalul favorit) a avut nevoie de o oră și 49 de minute pentru a trece de ibericul Davidovich Fokina (71 ATP), scor 7-5, 7-6(3).

Canadianul Auger-Aliassime (22 ATP, cap de serie nr. 3) a avut parte de un duel mai dificil. Acesta a trecut de Bautista (13 ATP și al doilea favorit al competiției), scor 6-3, 1-6, 6-3, după o oră și 52 de minute de joc.

