​ATP Sankt Petersburg: Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Milos Raonic și Borna Coric, în semifinale / Khachanov și Wawrinka, eliminați

Rezultatele înregistrate vineri:​





Milos Raonic (Canada/6) vs Karen Khachanov (Rusia/4) 6-1, 7-6(1)





Andrey Rublev (Rusia/3) vs Cameron Norrie (Marea Britanie) 6-2, 6-1





Denis Shapovalov (Canada/2) vs Stan Wawrinka (Elveția/5) 6-4, 7-5

Semifinalele competiției de la Sankt Petersburg:

Borna Coric (Croația/favorit 7) vs Reilly Opelka (SUA) 7-6(3), 6-3B. Coric (7) vs M. Raonic (6)A. Rublev (3) vs D. Shapovalov (2)