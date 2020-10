Rezultatele înregistrate joi:

Borna Coric (Croația/7) vs Roman Safiullin (Rusia) 6-3, 7-5





Andrey Rublev (Rusia/3) vs Ugo Humbert (Franța) 4-6, 6-4, 7-5





Denis Shapovalov (Canada/2) vs Ilya Ivashka (Belarus) 6-1, 6-4



Mai au loc joi:

Reilly Opelka (SUA) vs Daniil Medvedev (Rusia/favorit 1) 2-6, 7-5, 6-4Karen Khachanov (Rusia/4) vs Aslan Karatsev (Rusia)Milos Raonic (Canada/6) vs Alexander Bublik (Kazakhstan)