Cum răspunde Rafael Nadal la întrebarea: Cine este cel mai bun jucător din istorie?

A cucerit recent titlul cu numărul 13 (!) la Roland Garros, iar după această performanță a oferit un amplu interviu jurnaliștilor de la AS. Rafael Nadal este omul momentului în tenisul masculin: a egalat recordul prietenului și rivalului Roger Federer, iar la întrebarea "cine este cel mai bun din istorie?" are un răspuns clar.







nu a fost văzut neapărat de către specialiști principal favorit la câștigarea turneului său "de casă" de la Roland Garros. Venit după un turneu de la Roma unde a fost învins surprinzător de Diego Schwartzman (surprinzător prin natura diferenței de victorii din meciurile directe, nu a jocului în sine), Rafael Nadal nu a fost văzut neapărat de către specialiști principal favorit la câștigarea turneului său "de casă" de la Roland Garros.





S-a vorbit intens despre schimbările multe de la Paris din 2020: condiții indoor prin tragerea acoperișului de pe Chatrier, vreme răcoroasă, zgură mai alunecoasă și care încărca mingea cu o greutate suplimentară. Condiții clare în care topspinul extrem al lui Rafa să nu funcționeze precum în zilele călduroase de la finalul lui mai și începutul lui iunie.







Cu toate acestea, Nadal a reușit să plece din nou acasă cu titlul de la Roland Garros, după o finală în care l-a dominat categoric pe Novak Djokovic, cel mai important rival dacă este să privim numărul meciurilor directe.







Ce a fost la ultimul Roland Garros





"În fiecare an merg la Paris cu gândul că poate de această dată nu voi mai câștiga, e normal pe undeva. Ținând cont de condiții, acesta a fost cel mai greu Roland Garros pe care l-am jucat vreodată. În plus, pregătirea din ultimele șase luni a fost practic nulă din punct de vedere al turneelor jucate" - Rafael Nadal.







Pandemia și tristețea lumii







"Ne aflăm într-un moment trist pentru omenire, nu poți împărtăși cu oamenii tot ceea ce puteai odată. Suferi pentru tot ceea ce se întâmplă în lume. Nu am experimentat niciodată așa ceva, este trist și îngrijorător. Mă bucur că am reușit totuși să am atitudinea corectă în aceste zile" - Rafael Nadal.







Cum a construit strategia contra lui Djokovic







"Am luat ca exemplu ultimul meu meci cu el pe zgură, cel de la Roma (s-a impus în finala ediției din 2019). Am avut o idee clară, sigur mai greu este să pui în practică anumite lucruri. Din fericire, am reușit să fac asta: am avut un sentiment grozav în rachetă" - Rafael Nadal.







Cine este cel mai bun din istorie?





"Ei, da (n.r. se aștepta la o asemenea întrebare), este discutabil ca întotdeauna. Cifrele trebuie analizate de oameni care cunosc foarte bine istoria tenisului. Sincer vă spun, nu prea contează pentru mine prea mult. Sunt fericit cu cariera mea, cu tot ceea ce am realizat până acum. Este clar că astăzi sunt unul dintre cei mai buni. Dar, vom vedea ce se va întâmpla cu Novak, cu Roger, când va reveni, ce se va întâmpla cu mine. Dacă totul va fi bine, atunci vom avea timp să ne analizăm carierele atunci când ele se vor fi încheiat deja. Atunci, cu toate datele, va putea fi dat un verdict clar" - Rafael Nadal.







Cum trăiește momentul de glorie de după Roland Garros







"Cu toții trecem prin momente mai bune și mai puțin bune în viață. Am încercat mereu să nu fiu exagerat de bucuros când am câștigat, dar nici exagerat de trist atunci când am pierdut. Acest lucru mă ajută mult să fac totul mai calm și îmi oferă posibilitatea să merg mai departe. Oricum, până la urmă totul se reduce la pasiunea pentru ceea ce faci" - Rafael Nadal.







Ce înseamnă al 13-lea titlu la Roland Garros și egalarea lui Roger Federer





"Înseamnă mult câștigarea unei competiții atât de importante, mai ales de 13 ori. În al doilea rând, și pentru că am ajuns la 20, adică să egalez performanța minunată a lui Federer. Sunt foarte mulțumit și apreciez enorm ceea ce trăiesc" - Rafael Nadal.







Ce urmează







"Sunt fericit să mă pot bucura de fiecare zi. Sunt norocos pentru toate lucrurile care mi s-au întâmplat în acești ani. Până astăzi, viața mi-a zâmbit. Ce mi-a mai rămas să câștig? Habar nu am, dar știu că vreau să merg înainte, pentru că dacă nu mai ai motivație pentru ceea ce faci, atunci apucă-te de altceva. Atâta timp cât voi menține acel entuziasm pentru a juca tenis și pentru a concura, voi continua să-mi împing limitele în fiecare zi" - Rafael Nadal.







Despre mesajul de felicitare primit de la Roger Federer





"Cred că avem o relaţie foarte bună şi că ne apreciem foarte mult unul pe celălalt. Cred că am împărţit multe momente importante din carierele noastre. Rivalitatea care a fost generată a depăşit de mult lumea tenisului, o apreciem într-un mod special. Să-i egalez recordul de 20 de titluri înseamnă enorm pentru mine. Este o onoare", a completat Nadal.







Clasamentul titlurilor de Grand Slam:

1 Roger Federer / Rafael Nadal 20

3 Novak Djokovic 17

4 Pete Sampras 14

5 Roy Emerson 12

6 Rod Laver / Bjorn Borg 11 etc.

Cum vede ATP-ul lupta de la vârf: