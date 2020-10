Organizatorii de la Roland Garros au anunțat pierderile pe care le-a avut ediția din 2020

FFT va organiza Mastersul 1.000 de la Paris, pe care l-a confirmat între 31 octombrie şi 8 noiembrie, cu o prezenţă redusă la 1.000 de spectatori pe zi.





scor 6-0, 6-2, 7-5, pe rivalul său Novak Djokovic, după două ore și 42 de minute de joc. Rafa și-a trecut în palmares al 13-lea titlu la Roland Garros (un record absolut) și al 20-lea de Grand Slam, peformanță cu care l-a egalat pe Roger Federer. Rafael Nadal a demonstrat din nou că este "regele zgurii", după ce l-a învins categoric,, pe rivalul său Novak Djokovic, după două ore și 42 de minute de joc. Rafa și-a trecut în palmares al 13-lea titlu la Roland Garros (un record absolut) și

Clasamentul titlurilor de Grand Slam:

1 Roger Federer / Rafael Nadal 20

3 Novak Djokovic 17

4 Pete Sampras 14

5 Roy Emerson 12

6 Rod Laver / Bjorn Borg 11 etc.

"Este o absenţă de ordinul a 80 până la 100 milioane euro. Iar noi trebuie să acoperim cumva această lipsă pentru a nu pune în pericol eforturile noastre în favoarea cluburilor, structurilor asociative. Şi o vom face cu susţinerea băncilor şi sperăm cu ajutorul statului", a afirmat directorul general al FFT, Jean-Francois Vilotte, citat de Agerpres În vremuri normale, Roland Garros este sursa a 80% din bugetul anual al FFT, organism independent. Marja degajată din organizarea turneului parizian de Grand Slam este "redistribuită în beneficiul tenisului francez şi deci această capacitate de organizare a tenisului francez este cea care a fost pusă greu la încercare anul acesta", a subliniat Vilotte, insistând asupra faptului că turneul nu a fost organizat "în pierdere"."Produsele noastre pentru ediţia 2020 de toamnă au fost înjumătăţite. Încasările noastre nu au fost evident la nivelul scontat din cauza protocolului sanitar în principal. Şi deci, dacă noi suntem aproape echilibraţi, ceea ce lipseşte la această ediţie de toamnă este acea marjă care permite, an de an, să finanţăm dezvoltarea tenisului în Franţa. De aceea am pus în practică mijloacele pentru a menţine acest efort, reducând în timp efectele crizei sanitare pe care o trăim", a mai spus oficialul FFT."Aş vrea să fim conştienţi de faptul că între decizia de la jumătatea lunii martie (de a amâna turneul în toamnă) şi finala de astăzi (duminică), a fost un veritabil drum al crucii", a adăugat directorul general al FFT.