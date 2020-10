Cum a justificat Novak Djokovic înfrângerea categorică din finala de la Roland Garros

​Novak Djokovic a ratat șansa celui de-al 18-lea titlu de Grand Slam câștigat, liderul mondial fiind învins în finala de la Roland Garros de marele său rival, Rafael Nadal. La finalul duelului, sârbul a explicat care au fost motivele înfrângerii, dar a și precizat că rămâne fidel valorilor sale: singura constantă din viața sa fiind schimbarea.







Despre finală și nivelul arătat de Rafa Nadal







"Nu sunt prea multe de spus după un asemenea meci. Am fost surclasat complet de Rafa, a fost un jucător mai bun pe teren. Nu a ratat nimic, mi-a returnat toate mingile şi a jucat perfect tactic.







M-am simţit bine tot turneul de la Paris, credeam că sunt într-o formă extraordinară. Puteam să joc mai bine, mai ales în primele două seturi, dar m-a surprins cu felul de a juca, cu nivelul fenomenal, a jucat meciul perfect, mai ales în primele două seturi.







În setul 3 am avut şansele mele, nu am reușit să le fructific, iar el a închis meciul. A fost de departe jucătorul mai bun şi a meritat să câştige" - Novak Djokovic.





Singura constantă din viața lui Nole: schimbarea





"Mă văd altfel decât mă vede lumea și încerc să rămân fidel valorilor mele cu care am crescut. Singura constantă în viaţa mea e schimbarea. Trebuie să învăţ, să mă dezvolt mereu, să fiu o persoană cât mai bună.







Încerc să-mi reamintesc mereu că sunt binecuvântat să mă aflu în această poziţie. Încerc să reflectez la zilele de la începutul carierei, unde am crescut, cum am crescut şi la ce viaţă am ajuns să am acum. Nimic nu ar trebui luat de-a gata. Continui să muncesc, să mă bucur de acest sport. Astfel de înfrângeri sunt cele mai bune lecţii" - Novak Djokovic.





"Sunt unii care nu mă plac"





"Înţeleg că sunt unii care nu mă plac sau cărora nu le place ce fac pe teren sau în afara lui, înţeleg că nu poate toată lumea să mă placă, dar e ok pentru mine. Cred că trebuie să înţelegi cine eşti şi în ce poziţie te afli şi să fii recunoscător", a conchis Novak Djokovic la conferinţa de presă.





scor 6-0, 6-2, 7-5, pe rivalul său Novak Djokovic, după două ore și 42 de minute de joc. Rafa și-a trecut în palmares al 13-lea titlu la Roland Garros (un record absolut) și al 20-lea de Grand Slam, peformanță cu care l-a egalat pe Roger Federer. Rafael Nadal a demonstrat din nou că este "regele zgurii", după ce l-a învins categoric,, pe rivalul său Novak Djokovic, după două ore și 42 de minute de joc. Rafa și-a trecut în palmares al 13-lea titlu la Roland Garros (un record absolut) și

Clasamentul titlurilor de Grand Slam:

1 Roger Federer / Rafael Nadal 20

3 Novak Djokovic 17

4 Pete Sampras 14

5 Roy Emerson 12

6 Rod Laver / Bjorn Borg 11 etc.

