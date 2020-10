​Roland Garros: Timea Babos și Kristina Mladenovic au câștigat proba de dublu pentru a doua oară consecutiv

Babos şi Mladenovic s-au impus în finală în faţa echipei Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk (Chile/SUA), cap de serie 14, scor 6-4, 7-5, după o oră și 34 de minute.

Back to back!@KikiMladenovic & @TimeaBabos win the Women's Doubles title for the second year running, defeating Krawczyk/Guarachi 6-4 7-5.#RolandGarros pic.twitter.com/88hwd72sMz