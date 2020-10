Roland Garros: Rafael Nadal, în cea de-a 13-a finală pe zgura pariziană

Rafael Nadal și-a făcut din plin temele înainte de semifinala cu luptătorul Diego Schwartzman, ibericul evitând o desfășurare a evenimentelor precum cea din turneul de la Roma (argentinianul s-a impus atunci în două seturi). Rafa a jucat perfect din punct de vedere tactic, iar victoria în trei seturi (6-3, 6-3, 7-6(0)) îl duce pe spaniol pentru a 13-a oară (!) în finala de la Roland Garros.

Meciul de pe Chartier a semănat în multe momente cu unul de șah: s-a jucat la fiecare mutare, a avut de pierdut confruntarea la capitolul spectacol (meciul de la Roma a fost un adevărat recital din acest punct de vedere), iar cel care a fost mai precis a fost Nadal.



Ibericul a avut în forehand o armă formidabilă în multe momente, în timp ce serviciul a fost mult superior față de ceea ce a putut afișa Nadal la Roma în urmă cu doar câteva săptămâni.



Diego (favorit 12) nu a părut neapărat în apele sale, meciul maraton (și de o intensitate fantastică) contra lui Dominic Thiem din sferturi lăsând urme adânci (a pierdut "în oglindă" primele două seturi, 6-3).



Inimosul argentinian nu a mai fost la fel de pasiv în a doua parte a setului al treilea, o manșă în care a revenit de la 2-4 pentru a duce duelul până în tiebreak. Din păcate pentru el, tiebreak-ul a fost unul în care a greșit mult, iar Nadal s-a impus la zero.



Argentinianul are însă de ce să fie mândru: finalist la Roma, semifinalist la Roland Garros, iar de săptămâna viitoare va pătrunde în premieră în TOP 10 ATP (pe locul 8).



Nadal face pasul în cea de-a 13-a finală din carieră, ibericul cucerind de 12 ori trofeul pe Chatrier.



Semifinala a durat trei ore și 9 de minute.



În marea finală de duminică, Nadal se va duela cu învingătorul partidei dintre Novak Djokovic (1) și Stefanos Tsitsipas (5).

De știut: A fost victoria cu numărul 99 pentru Rafa la Roland Garros (are doar două înfrângeri în istoria participărilor la Paris).



Ultimul punct al semifinalei:

Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA