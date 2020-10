Roland Garros: Sofia Kenin, în finală - Victorie în două seturi cu Petra Kvitova

​Sofia Kenin s-a calificat în cea de-a doua finală de Grand Slam din carieră, campioana en-titre de la Australian Open trecând de Petra Kvitova în semifinalele de la Roland Garros (6-4, 7-5).



Cap de serie numărul patru, Sofia a jucat perfect din punct de vedere tactic: a fost agresivă, nu i-a dat aproape deloc timp adversarei, obligând-o pe Kvitova să joace de acolo de unde nu-i place: din defensivă.



Cunoscută pentru faptul că nu are o deplasare neapărat grozavă (la cei 182 de centimetri ai săi), Petra a fost plimbată de Sofia pe tot terenul, jucătoarea din Cehia fiind nevoită să lovească de prea multe ori din poziții incomode.



Kenin a variat foarte bine jocul: mingi lungi și puternice, amestecate cu execuții moi, cu slice și cu nelipsitele scurte.



Kvitova a dat senzația că este cu un pas în urma adversarei oricât s-ar strădui să recupereze ecartul. De cealaltă parte, Kenin este o jucătoare cu multă imaginație pe teren, cu un arsenal impresionant de lovituri și cu o deplasare care o scoate de multe ori din încurcături.



See ya soon, Iga \uD83D\uDC4B@SofiaKenin passes the Kvitova test 6-4 7-5 to reach a first #RolandGarros final and improve to 16-1 in Grand Slams this season.#RolandGarros pic.twitter.com/MjHYqz2YYs