Roland Garros: Stefanos Tsitsipas s-a calificat în semifinale / Victorie în trei seturi cu Andrey Rublev

Tsitsipas (6 ATP și al cincilea favorit) a avut nevoie de o oră și 56 de minute pentru a obține victoria în fața locului 12 mondial.În penultimul act de la Paris, Stefanos se va duela cu învingătorul partidei dintre Novak Djokovic (Serbia, principalul favorit) și Pablo Carreno-Busta (Spania/17).În cealaltă semifinală se vor confrunta Rafael Nadal (Spania/2) şi Diego Schwartzman (Argentina/12).