​Roland Garros: Sofia Kenin, în semifinale - O așteaptă duelul cu Petra Kvitova

Sofia Kenin, campioană en-titre la Australian Open și cap de serie numărul 4, s-a calificat miercuri în semifinalele de la Roland Garros, fază a competiției unde va da peste Petra Kvitova.

Sofia Kenin - Danielle Collins 6-4, 4-6, 6-0



Meciul de pe Philippe Chartier a avut parte de două seturi "în oglindă": 6-4 pentru Kenin, iar apoi 6-4 pentru Collins. Decisivul a fost unul care a scos la suprafață supremația Sofiei, dar și unele probleme medicale pentru Danielle: 6-0 pentru Kenin.



Duelul american a durat două ore și patru minute.



