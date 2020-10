Roland Garros: Petra Kvitova, în semifinale la Paris după 8 ani

Petra Kvitova, cap de serie numărul 7, s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-3, pe Laura Siegemund (Germania), locul 66 WTA.

Jucătoarea din Cehia s-a impus după un meci care a durat o oră şi 20 minute. Petra este pentru a doua oară în carieră în penultimul act al turneului de la Paris, după ediţia 2012.

În semifinale, Kvitova se va duela cu învingătoarea partidei dintre Danielle Collins (SUA - 57 WTA) vs Sofia Kenin (SUA - cap de serie numărul 4).

În cealaltă semifinală se vor întâlni Iga Swiatek (Polonia - 54 WTA, şi Nadia Podoroska (Argentina - 131 WTA, venită din calificări).

De-a lungul carierei, Petra Kvitova a câștigat două titluri de Grand Slam: Wimbledon 2011, 2014.



