Încă o surpriză mare la Roland Garros: Nadia Podoroska (venită din calificări), în semifinale / A eliminat-o pe Elina Svitolina

Povestea frumoasă de la Paris continuă pentru Nadia Podoroska, jucătoare venită din calificări, locul 131 WTA. Sportiva din Argentina a făcut, marți, pasul spre semifinalele de la Roland Garros după ce a trecut, scor 6-2, 6-4, de Elina Svitolina, cap de serie numărul trei.





Rămasă principala favorită la câștigarea titlului de la Paris (după eliminările Simonei Halep și Karolinei Pliskova), Elina nu a putut profita de o ocazie importantă.



Svitolina a fost dominată pe plan ofensiv de o jucătoare care se află în fața celui mai bun moment al carierei.





Soarta meciului s-a decis practic de la retur, pentru că serviciul a fost o mare problemă pentru ambele sportive (procentaje foarte slabe de la lansare au avut amândouă).



Nadia și-a respectat partitura ofensivă arătată la Paris, a produs 30 de lovituri câștigătoare (Elina a avut doar 8) și a câștigat în total 66 de puncte (față de 49 ale Svitolinei).

Meciul de pe Philippe Chatrier a durat o oră și 19 minute.



În semifinale, Podoroska se va duela cu învingătoarea partidei dintre Iga Swiatek (a eliminat-o în optimi pe Simona Halep) și Martina Trevisan.





Ultimul punct al partidei:



Cinderella, it’s not midnight yet \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8