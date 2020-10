Pablo Carreno Busta este ultimul jucător calificat în sferturi, ibericul trecând în trei seturi (6-2, 7-5, 6-2) de germanul Daniel Altmaier, sportiv venit din calificări.



Meciul a durat două ore și 22 de minute. În sferturi, Busta va evolua cu principalul favorit, sârbul Novak Djokovic.

Cei doi s-au mai întâlnit ultima dată în optimi la US Open, atunci când sârbul a fost descalificat după ce a lovit un arbitru de linie cu mingea.

