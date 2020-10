​Roland Garros: Sofia Kenin s-a calificat în sferturi, după o revenire spectaculoasă cu Fiona Ferro

Campioana de la Australian Open se va duela pentru un loc în semifinale cu învingătoarea partidei dintre Ons Jabeur (Tunisia, 35 WTA și cap de serie nr. 30) și Danielle Collins (SUA, 57 WTA).

Sofia a înregistrat anul acesta cea mai bună performanță a sa la Roland Garros.

All business @SofiaKenin gets the job done to reach a maiden QFs in Paris 2-6 6-2 6-1 over Ferro.#RolandGarros pic.twitter.com/UR81eLKtZn