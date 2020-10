Petra Kvitova a condus de la un capăt la altul meciul cu Shuai Zhang (39 WTA), favorita numărul 7 obținând calificarea în sferturile de la Roland Garros. A fost 6-2, 6-4 după un meci care a durat o oră și 25 de minute.



Petra și-a făcut meciul ușor: a servit bine, a dirijat mare parte dintre raliuri cu ajutorul forehand-ului său aspru, în timp ce backhand-ul a transmis multă încredere.



Kvitova a avut meciul în mână de la început și până la final (a avut o singură sincopă, pe finalul setului al doilea).

Cea mai bună performanță a Petrei de la Paris a fost prezența în semifinale la ediția din 2012.



