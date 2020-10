Roland Garros: Simona Halep, Kiki Bertens și Caroline Garcia, eliminate - Cum arată primele două sferturi

Iga Swiatek a reușit surpriza zilei la Roland Garros: a eliminat-o pe principala favorită, Simona Halep. Au mai părăsit competiția de Grand Slam: Kiki Bertens și Caroline Garcia. Cunoaștem deja primele două sferturi de pe zgura pariziană.







Meciurile de pe tabloul feminin de simplu vor continua luni, atunci când vor avea loc ultimele patru partide din optimi.







Rezultatele zilei pe tabloul feminin de simplu:









Sferturi:





Iga Swiatek - Martina Trevisan

Nadia Podoroska - Elina Svitolina.







Vor mai avea loc în optimi:

Ons Jabeur vs Danielle Collins

Fiona Ferro vs Sofia Kenin (4)

Petra Kvitova (7) vs Shuai Zhang

Laura Siegemund vs Paula Badosa.