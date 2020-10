Roland Garros: Rafael Nadal, la pas în sferturi

Sebastian Korda a avut onoarea de a se duela pe teren cu idolul copilăriei, Rafael Nadal. Din păcate pentru Korda, meciul a curs în marea sa parte într-o singură direcție, ibericul impunându-se în trei seturi (6-1, 6-1, 6-2) la capătul unei partide de o oră și 55 de minute. Rafa se califică în sferturi la Roland Garros, turneu unde are nu mai puțin de 12 titluri.





Pentru un loc în semifinale, Rafa se va duela cu Jannik Sinner (a produs surpriza și l-a învins pe Alexander Zverev).



Novak Djokovic (1) vs Karen Khachanov (15)Pablo Carreno (17) vs Daniel AltmaierMarton Fucsovics vs Andrey Rublev (13)Grigor Dimitrov (18) vs Stefanos Tsitsipas (5)Lorenzo Sonego vs Diego Schwartzman (12)Hugo Gaston vs Dominic Thiem (3)Alexander Zverev (6) vs3-6, 3-6, 6-4, 6-3Sebastian Korda vs1-6, 1-6, 2-6