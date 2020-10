Novak Djokovic vrea să schimbe regulamentul - Pe cine vrea să elimine din tenis după incidentul de la US Open

​Novak Djokovic este de părere că lucrurile trebuie să țină pasul cu tehnologia și în tenisul de câmp, iar în acest sens liderul mondial le propune conducătorilor sportului alb să se folosească mult mai mult de hawk-eye.





Vrea să fie eliminați arbitrii de linie



"Tehnologia este atât de avansată acum, încât nu văd de ce ar trebui să ne mai bazăm pe arbitrii de linie pe teren. Nu văd de ce turneele din întreaga lume nu ar folosi tehnica pe care o avem la competiţiile de la Cincinnati şi New York" - Novak Djokovic.







Sârbul înțelege că este vorba despre "o tehnologie scumpă", dar "nu există niciun motiv pentru a-i păstra pe arbitrii de linie".







"Copiii de mingi, ok, dar arbitrii de linie, nu văd de ce. Poate îmi puteţi spune dacă există vreun motiv pentru care trebuie să-i păstrăm, în afară de tradiţia acestui sport", a spus el, citat de News.ro.





Sârbul a profitat de ocazie pentru a vorbi despre descalificarea sa în optimile de finală ale US Open, pentru că a lovit cu o minge un arbitru de linie: "În acel moment, aş fi riscat mai puţin să fac ceea ce am făcut la New York dacă nu ar fi existat un arbitru de linie."





Novak Djkovic este calificat în optimile de finală ale Roland Garros-ului, fază în care va da piept cu rusul Karen Khachanov, locul 16 ATP şi cap de serie numărul 15.





VIDEO Bun la casa omului - Ce face Novak Djokovic când începe să plouă la Roland Garros