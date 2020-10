VIDEO Bun la casa omului - Ce face Novak Djokovic când începe să plouă la Roland Garros

Novak Djokovic nu a avut vreo emoție în meciul cu Daniel Galan, sârbul obținând calificarea în optimi la pas (a cedat doar 5 gameuri). Cel mai atractiv moment al partidei a venit în momentul în care a început să plouă, iar organizatorii au fost nevoiți să refacă terenul de joc.



Picăturile au udat terenul, iar după ce Novak le-a reproșat condițiile de joc, organizatorii au luat decizia de a trage acoperișul.



Văzând ce se întâmplă pe teren, liderul mondial a încercat să dea o mână de ajutor, iar ce a ieșit puteți vedea mai jos.



Novak Djokovic, în acțiune, așa cum îi place:

If tennis doesn’t work out, we have a job for you @DjokerNole \uD83D\uDE09 \uD83E\uDDF9#RolandGarros pic.twitter.com/B56ubcRQSS