VIDEO Roland Garros: Garbine Muguruza, eliminată după ce a avut 3-0 în setul decisiv / Kenin și Kvitova, în optimi (Rezultatele zilei)

Danielle Collins surprend Muguruza 7-5 2-6 6-4 et accède aux huitièmes de finale pour la première fois à Paris.

Ons Jabeur (Tunisia/30) vs Aryna Sabalenka (Belarus/8) 7-6(7), 2-6, 6-3

7-6(7), 4-6, 6-0 Fiona Ferro (Franța) vs Patricia Tig (România)

Sofia Kenin (SUA/4) vs Irina Maria Bara (România) 6-2, 6-0 vs Irina Maria Bara (România)

Petra Kvitová (Cehia/7) vs Leylah Fernandez (Canada) 7-5, 6-3

Shuai Zhang (China) vs Clara Burel (Franța) 7-6(2), 7-5

Laura Siegemund (Germania) vs Petra Martic (Croația/13) (5)6-7, 6-3, 6-0

Paula Badosa (Spania) vs Jelena Ostapenko (Letonia) 6-4, 6-3

Danielle Collins (SUA) vs7-5, 2-6, 6-4Simona Halep (1) vs Iga SwiatekMartina Trevisan vs Kiki Bertens (5)Elina Svitolina (3) vs Caroline GarciaNadia Podoroska vs Barbora KrejcikovaOns Jabeur vs Danielle CollinsFiona Ferro vs Sofia Kenin (4)Petra Kvitova (7) vs Shuai ZhangLaura Siegemund vs Paula Badosa