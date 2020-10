Ce i-a transmis Amanda Anisimova Simonei Halep după înfrângerea severă de la Roland Garros

Semifinalistă anul trecut la Roland Garros, Amanda Anisimova a fost eliminată fără drept de apel la ediția din 2020 (0-6, 1-6) de Simona Halep. Americanca a vorbit despre înfrângere și i-a transmit un mesaj jucătoarei noastre.







Ce spune Anisimova despre meciul cu Halep







"Am jucat foarte prost, cred că este unul dintre cele mai rele meciuri pe care l-am jucat vreodată. Am făcut o groază de greșeli și nu mi-am putut reveni. Nici nu știu exact ce mi s-a întâmplat, a fost una dintre acele zile.







Am încercat să găsesc un ritm bun și am crezut până la final că-mi voi găsi loviturile, pentru că acesta este planul meu de fiecare dată. Nu am reușit însă acest lucru contra Simonei. A fost o zi proastă pentru mine.







Este totuși o experiență bună și voi învăța cu siguranță din asta. Îi doresc Simonei mult succes pentru restul turneului" - Amanda Anisimova, după înfrângerea cu Simona Halep.