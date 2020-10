​VIDEO Roland Garros: Dominic Thiem s-a calificat în optimi, după ce l-a învins în trei seturi pe Casper Ruud

Austriacul a avut nevoie de două ore şi 20 de minute pentru obține victoria.





În turul următor, Dominic Thiem (campion la US Open) se va juca duela cu învingătorului partidei dintre Stan Wawrinka (Elveţia, 17 ATP, cap de serie nr. 16) și Hugo Gaston (Franţa, 239 ATP). Gaston este ultimul jucător francez rămas în competiţie.

"Sunt foarte fericit. A fost un meci foarte bun, nu am făcut greșeli. Casper este un jucător foarte bun, este o plăcere să joci împotriva lui. Cred că au fost multe schimburi frumoase, a fost un meci bun din partea amândurora.





Condițiile sunt foarte bune cu acoperișul tras, nu bate vântul, așa că terenul este perfect și totul este pregătit pentru meciuri minunate ca acesta", a spus Dominic Thiem.





Thiem, finalist la Paris în 2018 și 2019, a ajuns pentru a cincea oară consecutiv în optimile competiției. Casper Ruud, adversarul din turul trei, este jucătorul cu cele mai multe victorii pe zgură în acest an.





"Cred că are multă încredere, a jucat semifinale la Roma și la Hamburg, este unul dintre cei mai buni jucători pe zgură în acest an. A avut o atitudine foarte bună de la începutul până la finalul meciului așa că am încercat să nu îi ofer șanse în setul al treilea și am reușit să o fac", a adăugat campionul de la US Open.