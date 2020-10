Simona Halep, după victoria cu Amanda Anisimova: "Ştiam ce am de făcut să câştig în faţa ei" / Mesajul româncei pentru Darren Cahill

Simona Halep a dominat autoritar partida cu Amanda Anisimova și a declarat că știa încă de anul trecut că trebuie să schimbe ceva în jocul său. Principala favorită de la Roland Garros i-a dedicat victoria antrenorului Darren Cahill.

"Am jucat bine, fix ce trebuia să joc. Ştiam ce am de făcut să câştig în faţa ei. Ştiam că trebuia să returnez bine, m-am simţit bine, mai ales că lucrurile au mers foarte bine şi la antrenament. Pentru mine a fost cea mai bună decizie să nu mă duc la US Open, m-am pregătit în Europa, pe zgură şi mă bucur foarte mult că sunt aici", a declarat Halep la Eurosport.



Simona i-a dedicat victoria antrenorului Darren Cahill, care a împlinit 55 de ani: "Sunt foarte fericită că am câștigat, este un cadou pentru Darren, pentru că astăzi este ziua lui. La mulți ani, Darren!".

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat, vineri, în optimi la Roland Garros, după ce a învins-o pe americanca Amanda Anisimova, locul 29 mondial, scor 6-0, 6-1, după 54 de minute de joc.

