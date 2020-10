LiveText Simona Halep vs Amanda Anisimova 1-0 / Break Halep

Roland Garros, turul III

Halep trimite deja cu mult topspin, iar Amanda loveste dintr-o pozitie incomoda (15-0). Vine si prima dubla a Simonei (15-15). Multa incordare pe zgura de la Chatrier. Amanda isi face pasii pentru a lovi mult cu forehandul, iar solutia este buna pentru moment (15-30). Retur direct castigator pe un serviciu moale al Simonei: 15-40. Forehand perfect in lungul liniei: prima minge de break este salvata. Si a doua, a fost un serviciu la exterior cu mult kick (40-40). As al Simonei, are acum minge de 2-0.







1:0 Meciul a inceput cu Amanda la serviciu. Primul punct este castigat de Simona. Anisimova face deja pasul in teren si loveste decisiv cu un backhand in cross lung. Se citeste multe concentrare pe fata Simonei. Halep trimite cu adancime, o incomodeaza pe adversara (15-40). La 30-40, Amanda face o dubla greseala, s-a simtit deja presiunea momentului. Break al Simonei







La Paris sunt 14 grade Celsius in aceste momente, se va juca cu acoperisul tras







Louise Engzell este arbitrul din scaun al partidei







Cele doua jucatoare se afla la incalzire, nu va mai dura mult si va incepe partida







Pe Chatrier s-a jucat cu acoperisul tras, sunt conditii de indoor







S-a terminat meciul dintre Thiem si Ruud (austriacul s-a impus in trei seturi), iar acum va urma pe Chatrier partida Simonei cu Amanda ​





În urmă cu un an de zile, Amanda Anisimova producea una dintre cele mai mari surprize de la Roland Garros: o elimina în sferturi pe campioana en-titre, Simona Halep. Destinul le-a adus din nou față în față, tot pe zgura pariziană, de aceasta dată în turul al treilea. Halep vs Anisimova este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.







a eliminat-o pe Simona anul trecut la Roland Garros, în faza sferturilor.



Pentru a ajunge în turul trei, Anisimova le-a învins pe Tamara Korpatsch (Germania, 123 WTA), scor 6-2, 6-0, și pe Bernarda Pera (SUA, 61 WTA), scor 6-2, 6-0.



În optimi, câștigătoarea dintre Simona Halep și Amanda Anisimova se va întâlni cu Iga Swiatek (Polonia, 53 WTA). Cine este Amanda Anisimova

Amanda Anisimova s-a născut la 31 august 2001, în New Jersey și a crescut în Miami, unde s-a mutat la vârsta de 3 ani. Actualul său antrenor principal este letonul Andis Juška, fost jucător de tenis. Ea a mai fost pregătită chiar de tatăl său și de Nick Saviano, fost tehnician al unor jucători precum Jim Courier, Pete Sampras, Sloane Stephens sau Eugenie Bouchard, potrivit site-ului rolandgarros.com.

Amanda a fost numărul doi mondial la junioare. La vârsta de 14 ani, în 2016, americanca a disputat finala turneului de junioare de la Roland Garros, iar un an mai târziu a triumfat la US Open.

În aprilie 2019, tot pe zgură, Anisimova a câştigat primul ei trofeu din carieră, unul de categorie WTA Internațional, la Bogota.



Cele mai bune performanțe la turneele de Grand Slam: semifinale la Roland Garros 2019, turul trei la Australian Open 2019, turul doi la US Open 2020 și primul tur la Wimbledon 2019.



Simona Halep vs Amanda Anisimova

Vârsta: 29 - 19 Locul nașterii: Constanța - Freehold (New Jersey, SUA) Înălțime: 1,68 metri - 1,80 metri Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă Victorii/înfrângeri în sezonul 2020: 22/2 vs 11/7 Victorii/înfrângeri în carieră: 515/216 vs 86/45 Titluri în 2020: 3 - 0 Titluri în carieră: 22 - 1 Bani câștigați în 2020: $1,728,990 vs $137,849 Bani câștigați din tenis: $36,837,011 vs $1,889,409 Locul în clasamentul WTA: 2 - 29 Cea mai bună clasare din carieră: 1 - 21.

Traseul virtual al Simonei Halep la Roland Garros:

Sara Sorribes Tormo 6-4, 6-0 Turul I - Turul II - Irina Begu 6-3, 6-4 Turul III - Amanda Anisimova Optimi - Iga Swiatek Sferturi - Kiki Bertens / Katerina Siniakova / Maria Sakkari Semifinale - Elina Svitolina / Elise Mertens Finală - Garbine Muguruza / Sofia Kenin / Petra Kvitova / Jelena Ostapenko

