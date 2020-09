​VIDEO Roland Garros: Serena Williams și Victoria Azarenka au părăsit competiția / Halep, Svitolina, Bertens și Mertens, în turul trei (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate miercuri:





Amanda Anisimova (SUA/25) vs Bernarda Pera (SUA) vs Bernarda Pera (SUA) 6-2, 6-0





Eugenie Bouchard (Canada) vs Daria Gavrilova (Australia) 5-7, 6-4, 6-3





Iga Swiatek (Polonia) vs Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6-1, 6-4





Maria Sakkari (Grecia/20) vs Kamilla Rakhimova (Rusia) 7-6(0), 6-2





Katerina Siniaková (Cehia) vs Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 6-3, 6-4





Kiki Bertens (Olanda/5) vs Sara Errani (Italia) vs Sara Errani (Italia) 7-6(5), 3-6, 9-7





Elina Svitolina (Ucraina/3) vs Renata Zarazúa (Mexic) vs Renata Zarazúa (Mexic) 6-3, 0-6, 6-2





Ekaterina Alexandrova (Rusia/27) vs Astra Sharma (Australia) 6-3, 6-3





Elise Mertens (Belgia/16) vs Kaia Kanepi (Estonia) 6-4, 7-5





Victoria Azarenka (Belarus/10) 6-2, 6-2 Anna Karolína Schmiedlová (Slovacia) vs





Nadia Podoroska (Argentina) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan/23) 6-3, 1-6, 6-2





Barbora Krejcíková (Cehia) vs Barbora Strycova (Cehia/32) 6-4, 3-6, 6-3





Serena Williams (SUA/6) (forfait) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) vs

vs Irina Begu (România)Martina Trevisan (Italia) vs Cori Gauff (SUA) 4-6, 6-2, 7-5Caroline Garcia (Franța) vs Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 7-6(5), 6-2Este ediția cu numărul 118 a competiției de la Roland Garros, turneul disputându-se în perioada 27 septembrie - 11 octombrie 2020. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.