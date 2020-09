LiveText Simona Halep vs Irina Begu 6-3, 2-1

Roland Garros, turul II









2:1 Un lob al Irinei se duce in aut, a fost o incercare buna pana la urma (Simona era aproape de fileu). Un raliu mai rat intalnit: cele doua trimit numai baloane, la rand, iar pana la urma Simona rateaza un passing in lungul liniei...Dupa un serviciu aspru, Begu intra in teren si prinde linia cu o dreapta puternica (30-15). Banda fileului pune mingea in terenul Irinei, nimic de facut pentru ea (30-30). Simona este mai puternica in raliurile lungi, apare o minge de break. Backhandul Simonei se duce putin in aut, sansa importanta ratata de numarul doi WTA. Nici a doua minge de break nu este fructificata, este senzatia ca meciul a mai scazut putin in intensitate, cel doua au obosit putin...Halep conduce perfect schimbul cu forehandul, apare a treia minge de break. Ce game important avem...Retur a la Novak Djokovic: dreapta inside-in de pe culoarul de dublu, iar Halep trece din nou in avantaj cu break, la fel ca in primul set







Se lasa racoarea la Paris, iar Simona isi ia pe ea o bluza cu maneca lunga







1:1 Irina forteaza o dreapta in lungul liniei, dar este un aut mic (15-0). La fiecare oportunitate, Simona nu ezita sa faca pasul in fata si sa trimita decisiv. Halep pare iar intrata putin pe modul turbo: trimite lung, aproape de baseline, variaza foarte bine (40-0). O prinde insa Irina cu un rever in cross lung: e o lovitura foarte, foarte buna. Game fara emotii al Simonei, se restabileste egalitatea (1-1)







0:1 Setul al doilea a inceput cu Irina la serviciu. Begu isi pastreaza agresivitatea, ramane sus in teren si se distanteaza rapid la 40-0. Inca o minge aproape, este aut, Irina nu pare foarte convinsa de decizia arbitrului de scaun. Intre timp a fost aprinsa si nocturna pe Suzanne Lenglen. Gameul se strange, dar Irina se impune inainte ca acesta sa se complice. Ea conduce cu 1-0, de fapt este prima data cand conduce in acest meci...







6:3 La 15-15, Irina se opreste la o minge, dar arbitrul din scaun spune ca este buna (nu exista spatiu). Dupa ce a construit perfect punctul, Begu a ratat un voleu drive de forehand, oferindu-i Simonei doua mingi de set (40-15). Halep o fructifica pe prima si castiga primul set cu 6-3. Irina a oferit o replica buna, diferenta facandu-se doar la modul de judecata al punctelor importante...







5:3 Irina serveste cu mingi noi. Begu trimite o scurta total gresita, iar Simona nu o iarta: 0-30. Atacata pe backhand, Simona nu mai poate trimite peste fileu (15-30). Begu ataca inca o data fix unde era Halep, iar aceasta nu o iarta: 15-40. Din pacate pentru Irina, misiunea de urmarire a dat putin inapoi: s-a facut 5-3 pentru Halep







Irina a dat drumul bratului, loviturilor, se deplaseaza bine, a trecut peste emotiile din debutul partidei, simte foarte bine mingea. Este jucatoarea momentului...







4:3 Simona este un pas ceva mai in spate, Irina a prins curaj si castiga un raliu intens. Epuizata dupa un schimb, Halep incearca o scurta, dar mingea ramane in plasa: 0-30. Begu pune tot mai multa presiune. Ce punct rateaza Begu! De la fileu, trimite un smash pe directia Simonei, iar aceasta o paseaza...Simona serveste aspru si restabileste egalitatea (30-30). Prima minge de break pentru Begu: Halep a ratat o dreapta in cross. Irina este pe tot terenul, are in forehand o arma foarte importanta, iar breakul vine. Este 4-3 pentru Halep, dar a fost anulat avantajul breakului din debutul partidei







4:2 Irina serveste bine, face pasul in teren si trimite decisiv cu backhandul (15-0). Begu este tot mai agresiva, castiga raliul, iar Simona comenteaza pentru prima data catre propria-i loja. Vocifereaza si Irina dupa o minge inalta pe care a lovit-o defectuos. Ce batalie avem in aceste momente! Ritm alert, lovituri aspre, cu adancime...Begu este neinspirata pe un atac, iar Halep nu o iarta si o paseaza in lungul de linie (30-40). Nu este insa break: reverul in cross lung s-a dus in aut. Game echilibrat. Begu nu se preda, revine si isi castiga serviciul, este 4-2 pentru Simona







4:1 Se joaca la limita, ambele trimit cat mai aproape de linii (15-15). Desi se apara foarte bine, grupat, Irina nu poate face fata: Simona o plimba dintr-o parte in alta (40-15). Se face 4-1, putine sanse pana acum pentru Irina pe serviciul Simonei







3:1 A iesit si soarele la Paris, iar Simona trimite perfect un contre-pied (0-15). Minge pe tusa trimisa de Begu cu backhandul, ce executie! Halep continua sa greseasca foarte putin, este intrata foarte bine in meci. Irina egaleaza cu ajutorul serviciului (30-30). Simona se apara inteligent cu un lob, iar Irina rateaza smash-ul (aut mic). Din deplasare, Halep trimite in fileu (pe partea sa mai inalta), inca o egalitate. Avem cel mai echilibrat game de pana acum. Cel mai intens si frumos punct de pana acum ii revine Irinei: lovituri parca alese pentru montajul tv. De pe culoarul de dublu, Halep trimite un trasor cu dreapta: nimic de facut pentru Begu...Intrata in teren, Irina forteaza cu o dreapta, dar mingea ramane in plasa: minge de break (dublu break) pentru Halep. Ce duel de la fileu am avut: scurta Begu, contra-scurta Halep, punct castigat pana la urma de catre Irina...Begu trimite o scurta mi-nu-na-ta si apare pe tabela: este 3-1 pentru Halep







Dupa 8 minute, Simona conduce cu 3-0 (cu un singur break insa)







3:0 Duel pe mediana, aspru, cea care schimba directia este Irina, dar mingea ei se duce putin in aut. Simona are o constanta incredibila in acest debut de partida: deja s-a transformat intr-un perete miscator (40-0). As al Simonei, ea isi trece in cont al doilea game alb din aceasta partida







2:0 Simona a preluat conducerea inca din debutul partidei: loveste mingea din urcare, sta aproape de linia de fund, variaza la executie. Irina se apara oganizat pana acum. Pe o minge mai moale a Simonei, Irina face pasul in teren si trimite decisiv cu forehandul (15-15). Halep trimite cu mult topspin, mingea capata inaltime si o incomodeaza pe Begu. Apar deja primele doua mingi de break (15-40). Prima este anulata: Irina a servit foarte bine cu al doilea (30-40). Begu rateaza o dreapta inside-in (a fost putin cam departe de minge), iar breakul a venit







1:0 O prima eroare a Irinei, meciul a inceput cu Simona la serviciu. Un prim game fara emotii pentru Halep: a servit cu mult kick, a stat aproape de baseline (game alb)







Vreme inchisa la Paris, norii domina cerul







Damien Dumusois este arbitrul din scaun al partidei







S-a incheiat meciul dintre Thiem si Sock (victorie a campionului de la US Open in trei seturi), iar undeva in jurul orei 18:00 ar trebui sa inceapa meciul pe care il asteptam cu totii







Halep si Begu s-au intalnit de 7 ori de-a lungul timpului, iar de fiecare data s-a impus Simona. Irina a castigat un singur set in fata prietenei sale, 6-0 la Madrid, in 2016.







Meciul dintre Simona si Irina va incepe dupa ce se va termina confruntarea dintre Dominic Thiem si Jack Sock. Duelul are loc in aceste momente pe arena Suzanne Lenglen





Turul doi de la Roland Garros ne aduce un meci 100% românesc, Simona Halep și Irina Begu duelându-se pentru a merge mai departe pe tabloul de simplu al Grand Slam-ului de la Paris. Meciul va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.



