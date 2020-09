Roland Garros: Elina Svitolina, în turul trei după ce a pierdut un set cu 6-0 în fața locului 178 WTA

Elina Svitolina (cap de serie numărul 3) a avut ceva emoții în a obține calificarea în turul trei de la Roland Garros, sportiva din Ucraina pierzând cu 6-0 un set în fata sportivei Renata Zarazua (Mexic, 178 WTA). Victoria s-a conturat după un meci care a durat o oră și 35 de minute.

Elina, una dintre cele mai bune jucătoare pe zgură, a început conform planului meciul cu Zarazua: a fost agresivă, a avut asprime în lovituri, a stat aproape de baseline, a dictat ritmul. Setul i-a revenit cu 6-3, iar nimic nu anunța desfășurarea din setul al doilea.



Dându-și seama că nu mai are ce pierde, Renata a prins curaj, a lovit năprasnic de pe ambele părți, a fost inspirată cu scurtele și de la fileu, iar game-urile au început să se adune în dreptul ei pe tabelă. Incredibil, Zarazua a ajuns să câștige a doua manșă cu 6-0.



Cu toate că a dat în câteva momente senzația că poate menține ritmul incredibil de ridicat, Zarazua s-a stins treptat, iar la acest lucru a contribuit și Elina: a evoluat tot mai precis, a redus erorile neforțate și a preluat controlul punctelor de pe linia de fund.



După o oră și 35 de minute, a fost 6-3, 0-6, 6-2 pentru Elina Svitolina.

În turul trei, Elina o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova (Rusia, favorită 27).



All in the mind.@ElinaSvitolina battle back against Zarazua 6-3 0-6 6-2 and is into the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/EkUy1Cfo78