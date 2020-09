Roland Garros: Simona Halep vs Irina Begu - Ce spun cele două prietene înainte de marele meci de pe Suzanne Lenglen

Simona Halep vs Irina Begu

​România este sigură de prezența a cel puțin unei sportive în turul trei de la Roland Garros, Simona Halep și Irina Begu duelându-se în al doilea tur pe zgura pariziană. Meciul va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro undeva în jurul orei 16:00.







Care este programul pe Suzanne-Lenglen:





Ziua de tenis de pe acest teren va începe la ora 12:00 (ora României) cu partida dintre Stanislas Wawrinka (Elveția, favorit 16) și Dominik Koepfer (Germania).







Va urma confruntarea dintre Dominic Thiem (Austria, cap de serie nr. 3) și Jack Sock (SUA).







După aceste meciuri, în arenă vor intra Simona Halep (principala favorită) și Irina Begu (72 WTA), nu înainte de ora 16:00.





Ce spun cele două prietene înaine de meciul direct







"Mental este dificil să joci cu cineva din aceeași țară, dar atunci când intru pe teren totul se schimbă. Cu Irina e mai dificil pentru că suntem prietene, este o persoană deosebită. Sper să facem un meci frumos, ca de fiecare dată" - Simona Halep.





"Suntem aceeași generație, am jucat de foarte multe ori, nici nu mai știu, îmi aduc aminte de selecții, îmi aduc aminte când am jucat chiar în Mamaia, cred că o finală, un turneu ITF, la clubul Idu. Au fost multe meciuri, am amintiri frumoase" - Irina Begu.





Simona conduce categoric în meciurile directe





De altfel, în cele șapte partide Irina a reușit să câștige un singur set contra Simonei. E adevărat, a fost un "bagel", la Madrid, în 2016 (Halep s-a impus atunci cu 6-3, 0-6, 6-1).





Site-ul oficial al WTA reține șapte meciuri directe între Halep și Begu. De fiecare dată câștig de cauză a avut Simona.