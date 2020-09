​Roland Garros: Sofia Kenin, victorie în 3 seturi/ Mladenovic, Brady și Vekic, eliminate în primul tur (Rezultatele zilei)

​Karolina Pliskova (favorita numărul 2) a câștigat cu ceva dificultate (trei seturi) în primul tur de la Roland Garros contra jucătoarei Mayar Sherif (Egipt, 172 WTA, venită din calificări). Nici Sofia Kenin (favorită 4) nu a avut un meci ușor în manșa inaugurală. Nume importante au părăsit prematur competiția: Jennifer Brady (favorita 21), Donna Vekic (favorită 26) și Kristina Mladenovic (44 WTA).



Elena Rybakina (favorită numărul 14) a trecut mai departe după o victorie clară, 6-0, 6-3 cu Sorana Cîrstea, în timp ce Ons Jabeur (favorită numărul 30) a acces în turul 2 după un meci de 3 seturi, 4-6, 6-3, 6-1 contra jucătoarei din Kazakhstan, Zarina Diyas.

S-au disputat marți, până la această oră:

Nao Hibino (Japonia) vs Marta Kostyuk (Ucraina) 6-4, 6-0Jelena Ostapenko (Letonia) vs Madison Brengle (SUA) 6-2, 6-1Karolina Pliskova (Cehia, favorită 2) vs Mayar Sherif (Egipt) 6-7(9), 6-2, 6-4Alison Van Uytvanck (Belgia) vs Rebecca Peterson (Suedia) 2-6, 6-3, 6-1Clara Tauson (Danemarca) vs Jennifer Brady (SUA, favorită 21) 6-4, 3-6, 9-7Sofia Kenin (SUA, favorită 4) vs Liudmila Samsonova (Rusia) 6-4, 3-6, 6-3 Irina Bara (România) vs Donna Vekic (Croația, favorită 26) 6-3, 6-4

Laura Siegemund (Germania) vs Kristina Mladenovic (Franța) 7-5, 6-3Ons Jabeur (Tunisia, favorită 30) vs Zarina Diyas (Kazakstan) 4-6, 6-3, 6-1Fiona Ferro (Franța) vs Heather Watson (Marea Britanie) 7-6(4), 6-4