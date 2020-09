VIDEO Roland Garros: Karolina Pliskova a cedat un set împotriva locului 172 WTA

Karolina Pliskova, cap de serie numărul doi, a cedat un set în drumul spre calificarea în turul al doilea. Cea care i-a dat ceva bătăi de cap a fost Mayar Sherif (Egipt - locul 172 WTA).

Mayar a reușit să câștige primul set al confruntării, unul care s-a întins pe durata a 59 de minute. A fost 11-9 pentru sportiva din Egipt în tiebreak.



Karolina a făcut ajustările necesare, a dus meciul în direcția dorită și s-a impus grație punctelor sale forte: serviciul, forehandul exploziv și forța loviturilor (6-2, 6-4).



Partida a durat două ore și 15 minute, risipa de energie fiind importantă în ambele tabere.



În turul doi, Karolina va da peste campioana din 2017 de la Paris, Jelena Ostapenko (43 WTA).

