A doua zi de întreceri a adus și un nou record la Paris: meciul încheiat cel mai târziu din istoria Roland Garros-ului. Acest lucru a fost posibil datorită instalațiilor de nocturnă care scaldă acum cu lumină complexul de la Porte D'auteuil.







Sportiva franceză de 19 ani, Clara Burel, a jucat primul său meci la Roland Garros şi a reuşit să se impună în faţa olandezei Arantxa Rus, într-o partidă care va intra în istorie, după ce s-a încheiat la ora locală 00:10 (01:10 - ora României).



Clara Burel, locul 357 mondial, s-a impus în faţa lui Rus, locul 67 mondial, scor 6-7(7), 7-6(2), 6-3.



Acesta a fost meciul care s-a încheiat cel mai târziu în istoria turneului de la Roland-Garros, unde 12 din cele 14 terenuri dispun de nocturnă pentru prima oară în acest an, astfel că s-a evitat întreruperea din cauza întunericului, informează lefigaro.fr, conform News.ro.



"Când am terminat am realizat că era aproape 01.00 dimineaţa, nu mi-am dat seama că este atât de târziu, credeam că era 21.00 sau 22.00. Niciodată nu am început un meci când era deja întuneric", a declarat Burel.



Meciul a durat două ore şi 57 de minute, iar în turul doi, Burel va evolua cu slovena Kaja Juvan (103 WTA), care a învins-o, scor 6-3, 6-3, pe Angelique Kerber.