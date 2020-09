​VIDEO Roland Garros: Gael Monfils, eliminat după "cel mai slab meci" al carierei / Duel istoric între Giustino și Moutet (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate luni:



Pablo Carreno-Busta (Spania/17) vs John Millman (Australia) 6-3, 6-2, 7-5



Jan-Lennard Struff (Germania/30) vs Frances Tiafoe (SUA) 3-6, 7-6(5), 6-3, (2)6-7, 6-3



Daniel Altmaier (Germania) vs Feliciano Lopez (Spania) 7-6(1), 6-4, 6-4



Marton Fucsovics (Ungaria) vs Daniil Medvedev (Rusia/4) 6-4, 7-6(3), 2-6, 6-1



Albert Ramos-Vinolas (Spania) vs Adrian Mannarino (Franța) 6-4, 6-3, 6-0



Nikola Milojevic (Serbia) vs Filip Krajinovic (Serbia/26) 6-4, 3-6, 6-3, 6-1



Aljaz Bedene (Slovenia) vs Arthur Rinderknech (Franța) 6-2, (7)6-7, 6-4, 6-4





Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Gaël Monfils (Franța/8) 6-4, 7-5, 3-6, 6-3





Lorenzo Sonego (Italia) vs Emilio Gómez (Ecuador) (5)6-7, 6-3, 6-1, (4)6-7, 6-3





Lorenzo Giustino (Italia) vs Corentin Moutet (Franța) 0-6, 7-6(7), 7-6(3), 2-6, 18-16





Hugo Gaston (Franța) vs Maxime Janvier (Franța) 7-6(5), 6-4, 6-3





Yoshihito Nishioka (Japonia) vs Félix Auger-Aliassime (Canada/19) 7-5, 6-3, 6-3





Casper Ruud (Norvegia/28) vs Yuichi Sugita (Japonia) 6-1, 6-3, 6-1





Tommy Paul (SUA) vs James Duckworth (Australia) 6-2, 6-3, 6-2





Jack Sock (SUA) vs Reilly Opelka (SUA) 6-4, 6-4, 6-3





Dominic Thiem (Austria/3) vs Marin Cilic (Croația) 6-4, 6-3, 6-3 vs Marin Cilic (Croația)





Pierre-Hugues Herbert (Franța) vs Michael Mmoh (SUA) 6-3, 6-2, 6-3





Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) vs Fabio Fognini (Italia/14) 7-5, 3-6, 7-6(1), 6-0





Pedro Martínez (Spania) vs Aleksandar Vukic (Australia) 7-5, 6-4, 6-0





Mackenzie McDonald (SUA) vs Steven Diez (Canada) 4-6, 6-3, 6-3, 6-4





Rafael Nadal (Spania/2) vs Egor Gerasimov (Belarus) 6-4, 6-4, 6-2 Egor Gerasimov (Belarus)

Alături de Monfils, cele mai importante nume care au părăsit turneul de la Paris sunt Daniil Medvedev (cap de serie nr. 4), Fabio Fognini (14), Felix Auger-Aliassime (19), Filip Krajinovic (26) și Hubert Hurkacz (29).Meciul dintre Giustino și Moutet s-a întins pe durata a două zile și s-a terminat după(0-6, 7-6(7), 7-6(3), 2-6, 18-16). Doar partida dintre Fabrice Santoro și Arnaud Clément (2004) a durat mai mult:Daniel Elahi Galan Riveros (Columbia) vs Cameron Norrie (Marea Britanie) 4-6, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1​Tennys Sandgren (SUA) vs7-5, 2-6, 4-6, 7-6(1), 11-9Jiri Vesely (Cehia) vs Liam Broady (Marea Britanie) 6-2, 5-7, 6-3, 6-2vs Kamil Majchrzak (Polonia) 7-6(3), 6-3, 6-3Guido Pella (Argentina) vs Salvatore Caruso (Italia) 7-6(6), (4)6-7, 7-5, 6-4