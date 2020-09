​Roland Garros: Madison Keys și Angelique Kerber au părăsit competiția / Svitolina, Bertens și Muguruza, în turul doi (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate luni:​





Amanda Anisimova (SUA/favorită 25) vs Tamara Korpatsch (Germania) 6-2, 6-0





Su-Wei Hsieh (Taiwan) vs Barbara Haas (Austria) 6-3, 7-6(1)





Markéta Vondroušová (Cehia/15) 6-1, 6-2 Iga Swiatek (Polonia) vs





Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) vs Svetlana Kuznetsova (Rusia/28) 6-1, 2-6, 6-1





Katerina Siniaková (Cehia) vs Lauren Davis (SUA) 7-6(5), 6-2





Sara Errani (Italia) vs Mónica Puig (Puerto Rico) 6-2, 6-1





Kiki Bertens (Olanda/5) vs Katarina Zavatska (Ucraina) 2-6, 6-2, 6-0





Elina Svitolina (Ucraina/3) vs Varvara Gracheva (Rusia) 7-6(2), 6-4





Renata Zarazúa (Mexic) vs Elsa Jacquemot (Franța) 6-1, 6-2





Tsvetana Pironkova (Bulgaria) vs Andrea Petkovic (Germania) 6-3, 6-3





Serena Williams (SUA/6) vs Kristie Ahn (SUA) vs Kristie Ahn (SUA) 7-6(2), 6-0





Garbiñe Muguruza (Spania/11) vs Tamara Zidanšek (Slovenia) 7-5, 4-6, 8-6

Christina McHale (SUA) vs Karolína Muchová (Cehia/22) 6-2, 6-4

Petra Kvitová (Cehia/7) vs Océane Dodin (Franța) vs Océane Dodin (Franța) 6-3, 7-5





Jasmine Paolini (Italia) vs Aliona Bolsova (Spania) 6-4, 6-3

Kaja Juvan (Slovenia) vs Angelique Kerber (Germania/18) 6-3, 6-3





Clara Burel (Frența) vs Arantxa Rus (Olanda) (7)6-7, 7-6(2), 6-3









Shuai Zhang (China) vs Madison Keys (SUA/ 12) 6-3, 7-6(2)

Aşa cum s-a anunţat deja,șis-au calificat în turul doi, în timp ce Marketa Vondrousova a fost eliminată.Bernarda Pera (SUA) vs Catherine Bellis (SUA) 7-6(3), 6-1Kristyna Pliskova (Cehia) vs Viktoria Kuzmova (Slovacia) 6-1, 6-2Patricia Țig (România) vs Stefanie Voegele (Elveția) 7-5, 7-5



Polona Hercog (Slovenia) vs Diane Parry (Franța) 6-4, 6-2Leylah Annie Fernandez (Canada) vs1-6, 6-2, 6-3Alize Cornet (Franța) vs Chloe Paquet (Franța) 6-3, 6-2