Roland Garros: Zi plină pentru fetele noastre - Cum arată programul zilei de marți

Organizatorii de la Roland Garros au anunțat programul zilei de marți (29 septembrie), patru dintre fetele noastre urmând să evolueze pe tabloul de simplu al ultimului Grand Slam al anului.





Terenul 7:





Ziua de tenis de pe Terenul 7 va debuta cu partida dintre Ana Bogdan și Timea Babos, de la ora 12:00 (ora României). La finalul duelului, în arenă vor intra Sorana Cîrstea și Elena Rybakina (favorită 14).







Terenul 4





Apoi, pe Terenul 4, tot de la ora 12:00 (primul meci al zilei) va începe confruntarea dintre Monica Niculescu (venită din calificări) și Danielle Collins.







La finalul acestui meci, pe Terenul 4 vor intra Irina Bara (venită din calificări) și Donna Vekic (favorită numărul 26).







Reamintim că România are cel puțin o jucătoare calificată în turul 3 de la Roland Garros, în turul doi urmând să se dueleze Simona Halep și Irina Begu.





Sorana Cîrstea (83 WTA) vs Elena Rybakina (Kazakhstan, 18 WTA și cap de serie 14)

Meciuri directe: 1-0 pentru Rybakina



Ana Bogdan (93 WTA) vs Timea Babos (Ungaria, 107 WTA)

Meciuri directe: 1-0 pentru Babos



Monica Niculescu (141 WTA) vs Danielle Collins (SUA, 57 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Irina Bara (142 WTA) vs Donna Vekic (Croația, 30 WTA şi cap de serie 26)

Meciuri directe: 0-0





Este ediția cu numărul 118 a competiției de la Roland Garros, turneul disputându-se în perioada 27 septembrie - 11 octombrie 2020. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.