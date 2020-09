Andy Murray, aspru criticat de Mats Wilander: "Ne dă o falsă speranţă"

​Fostul tenismen Mats Wilander l-a criticat pe britanicul Andy Murray pentru faptul că acceptă invitaţii la turneele de Grand Slam, considerând că fostul lider ATP le ia astfel locul tinerilor jucători, informează lefigaro.





"Am primit şi eu invitaţii. Am primit şi nu ar fi trebuit. A fost cea mai mare greşeală din cariera mea. Cred că Andy Murray trebuie să nu se mai gândească la sine şi să înceapă să se gândească la cine era. Are el dreptul să fie acolo, luând wild card-urile tinerilor jucători?



Mi-ar plăcea să-l aud spunându-ne de ce mai intră încă pe teren, pentru că ne dă falsa speranţa că se va întoarce cu adevărat într-o bună zi. Sunt un pic dezamăgit. De ce face asta?", a declarat Mats Wilander, colaborator al postului Eurosport.



Accidentat serios de mai multă vreme, Murray, 33 de ani, încearcă să revină în prim-planul tenisului mondial. Triplul campion de grand slam ocupă acum locul 111 ATP şi nu ar fi prins tabloul principal de la Roland Garros.



El a fost învins clar în primul tur, luni, cu scorul de 6-1, 6-3, 6-2, de elveţianul Stan Wawrinka, locul 17 ATP, după aproape o oră şi 37 de minute de joc.



Murray a fost finalist în 2016 la Roland Garros, informează News.ro.