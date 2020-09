Roland Garros: Petra Kvitova, la pas în turul doi

​De o oră și 19 minute a avut nevoie Petra Kvitova pentru a obține calificarea în turul al doilea de la Roland Garros, favorita numărul șapte trecând de Oceane Dodin (118 WTA).



Una dintre cele mai bune jucătoare din lume pe zgură, Petra a câștigat în două seturi, scor 6-3, 7-5, împotriva favoritei gazdelor, Oceane Dodin.



În turul doi, Kvitova se va duela cu învingătoarea partidei dintre Aliona Bolsova (97 WTA) și Jasmine Paolini (94 WTA).



POJD!@Petra_Kvitova safely through to the second round 6-3 7-5 over Dodin.#RolandGarros pic.twitter.com/gPX3k0sX31