Roland Garros: Ce spune Irina Begu despre duelul cu Simona Halep din turul doi - Când va avea loc meciul

Tragerea la sorți de la Paris a avut pregătită o surpriză pentru publicul din România, Simona Halep și Irina Camelia Begu urmând să se întâlnească în turul al doilea de la Roland Garros.







Ce spune Irina despre meciul cu Simona





"Cu siguranță va fi un meci greu, așa cum au fost toate cu Simona. Însă, în același timp, știu că nu am absolut nimic de pierdut. Îmi place să joc împotriva ei și sper să fac un meci bun" - Irina Begu, citată de eurosport.ro.





Cum sunt condițiile de la Paris







"Dacă stau să compar cu US Open, din punct de vedere al restricțiilor aici e mai ok, sunt mai permisivi. Însă, cu vremea nu prea avem ce să facem. Din câte am înțeles, acum o săptămână a fost foarte cald. Asta e, vine toamna, vine frigul.







Organizatorii au încercat să facă tot posibilul să țină Roland Garrosul anul acesta. Trebuie să ne adaptăm cu toții, mă bucur până la urmă că putem să jucăm. Dar, cum am spus, sunt condiții foarte grele", a completat Begu pentru sursa citată.







Site-ul oficial al WTA reține șapte meciuri directe între Halep și Begu. De fiecare dată câștig de cauză a avut Simona.







De altfel, în cele șapte partide Irina a reușit să câștige un singur set contra Simonei. E adevărat, a fost un "bagel", la Madrid, în 2016 (Halep s-a impus atunci cu 6-3, 0-6, 6-1).







Meciul 100% românesc din turul al doilea va avea loc miercuri, la o oră ce va fi anunțată ulterior de organizatori. Confruntarea va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.