Andrey Rublev a câştigat turneul de la Hamburg (6-4, 3-6, 7-5 vs Stefanos Tsitsipas)

Andrei Rublev a disputat finala la Hamburg şi anul trecut când a pierdut în faţa georgianului Nikoloz Basilaşvili, acesta din urmă fiind eliminat la actuala ediţie încă din primul tur.

Rusul obţine cel de-al treilea titlu în acest an, după cele cucerite la Doha şi Adelaide.

