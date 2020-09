Roland Garros: Simona Halep, în turul doi după ce a câștigat zece game-uri la rând (6-4, 6-0 vs Sara Sorribes Tormo)

Calificarea în turul secund îi aduce Simonei Halep un cec 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

Pentru Simona, aceasta este a 15-a victorie consecutivă în circuitul WTA.

Am avut ceva probleme la începutul meciului. Mingea nu prea zbura, ea nu greșea deloc, e foarte puternică. Lovește cu mult efect. Apoi am urmat planul B, mi-am deschis mai mult terenul și am încercat să nu închid repede punctele. Am muncit mult pentru fiecare punct. Cred că am făcut un record de scurte astăzi, n-am lovit niciodată atât de multe într-un meci. Dar a fost bine, am scos-o din ritm", a declarat Simona Halep, după meci, la Eurosport.

Menée 4-2 au premier set, @Simona_Halep passe à la vitesse supérieure et remporte 10 jeux consécutifs.



La 🇷🇴 défait Sorribes Tormo 6-4 6-0. #RolandGarros

Statistica meciului Halep vs Sorribes Tormo:





Ași: 1 - 0

Duble greșeli: 0 - 2

Lovituri câștigătoare: 23 - 10

Erori neforțate: 23 - 16

Puncte câștigate cu primul serviciu: 27/39 (69%) - 15/39 (38%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 4/9 (44%) - 8/16 (50%)

Puncte câștigate la fileu: 9/13 (69%) - 9/13 (69%)

Puncte de break câștigate: 6/9 (67%) - 2/4 (50%)

Total puncte câștigate: 63 - 40

Durata partidei: 1h 22min.

Traseul virtual al Simonei Halep la Roland Garros:





Turul II - Irina Begu

Turul III - Amanda Anisimova

Optimi - Marketa Vondrousova

Sferturi - Svetlana Kuznetsova / Kiki Bertens

Semifinale - Elina Svitolina / Elise Mertens / Victoria Azarenka / Serena Williams

Finală - Garbine Muguruza / Sofia Kenin / Petra Kvitova / Angelique Kerber / Sloane Stephens / Karolina Pliskova

"Sper să nu joc duminică, aș vrea să mă relaxez de ziua mea. Am jucat doar două turnee, mă simt încrezătoare, mă simt pregătită să joc orice meci, m-am pregătit foarte bine acasă. Am jucat mult pe zgură, de aceea mă simt încrezătoare. Este o perioadă frumoasă", a declarat Simona.

Today is a special day for @Simona_Halep and she is happy to be spending it in Paris for #RolandGarros. 🥳

Simona încearcă o lovitură în cross peste umăr, dar mingea iese puțin afară. Sara urcă la fileu, Simona o pasează. Sorribes Tormo trimite în colțul terenului, Simona ajunge prea târziu și lovitura ei se oprește în fileu. Un atac bun al Simonei (30-30). Atac după atac, Simona se apropie de victorie (slice ratat al ibericei). Forehand-ul Simonei în lung de linie se oprește în banda fileului. Sara returnează în fileu, încă o minge de meci. Încă un retur afară.Un schimb foarte frumos câștigat de Sara, care prinde colțul terenului. Scurtă superbă de pe linia de fund a Simonei. Retur prea lung al Simonei. Halep construiește foarte bine punctul și îl închide cu un voleu-drive. Lovitură prea lungă a Sarei și Simona rămâne și în acest game (40-40). Simona își prinde adversara pe contre-pied și mai obține o minge de break. Al nouălea game consecutiv.Simona joacă superb în aceste momente, fiecare lovitură este plasată perfect. Încă o minge după care Sara se întinde, dar ajunge prea târziu. Încă o scurtă impecabilă a ibericei. Lovitură în lung de linie care îi aduce încă un game Simonei.Ratare surprinzătoare, de lângă fileu, a Simonei. Simona nu pune cea mai bună scurtă, Sara ajunge la timp, dar ratează contrascurta. Sorribes Tormo schimbă direcția, dar pune prea mult efect. Sara amortizează cu finețe de lângă fileu. Chiar dacă a controlat din nou punctul, Simona ratează lovitura de rever decisivă. De această dată, reverul intră perfect și nu îi lasă nicio șansă adversarei (40-40). Un atac bun al ibericei, Simona ratează lungul de linie. Halep nu cedează deloc, nu își lasă adversara să puncteze pe tabela. Dublă greșeală. Simona ajunge la timp la fileu și închide game-ul.Un rever trimis mult prea în lateral de Simona. Sara ratează un backhand. Serviciu foarte bun. Sara pune o scurtă foarte bună și primește aplauze. Rever în lung de linie ratat al Simonei, minge de rebreak. Serviciu urmat de o lovitură fulgerătoare în contre-pied. Simona își plimbă adversara pe fundul terenului, Sara cedează. Voleu câștigător al Simonei, care își confirmă break-ul (șase game-uri câștigate la rând).Simona începe bine și setul secund: câștigă primele două puncte la retur. Sara stopează bine o minge lângă fileu, după un punct controlat de Simona. Halep atacă la retur și obține două mingi de break. O eroare neforțată a Simonei. Încă o lovitură prea moale a Simonei (40-40). Simona nu își lasă adversara să atace, atacă cu reverul în cross și închide punctul. Un smash cu foarte mult efect îi pune probleme Sarei, break pentru Simona.Forehand superb în lung de linie al Simonei. Lovituri tot mai intense, Sara se apără bine, dar Simona își construiește foarte bine punctele. Sara nu mai poate acoperi tot terenul de această dată, Simona are trei mingi de set. Mingea se oprește în fileu, game alb.Sara este avertizată pentru că a întârziat serviciul. Retur afară al Simonei. Sara trimite puțin prea în lateral (15-15). O lovitură moale a ibericei, Simona poate pune presiune. Simona atacă de două ori pe direcția adversarei, dar Sara nu poate amortiza și trimite afară (15-40). Simona atacă în lung de linie, dar mingea se oprește în fileu. Atac superb al Simonei, care va servi pentru câștigarea setului.Simona va servi cu mingi noi. Halep continuă să fie jucătoarea mai agresivă. De lângă fileu, Simona închide punctul cu un voleu-drive. Joc foarte bun la fileu al Simonei, chiar dacă adversara sa se apără excelent. Slice-ul Simonei îi pune probleme Sarei. Game alb pentru Simona.Sorribes Tormo se descurcă foarte bine la fileu. Rever în cross executat foarte frumos de Simona. Halep este prinsă pe picior greșit și iberică pune o scurtă foarte bună. Simona ratează o săritură din lovitură, dar vine la fileu și adversara trimite afară. Simona prinde linia de fund, indică și ea, nemulțumită, o urmă. Sara trimite afară, rebreak Simona.Partidele de pe celelalte terenuri au fost întrerupte din cauza ploii.După două puncte câștigate rapid, Simona ratează complet o lovitură de rever. Sara Sorribes Tormo se apără excelent, Simona nu reușește să închidă punctul și iberica o pasează. Sara ajunge la o scurtă, dar nu poate face mare lucru de lângă fileu și pierde schimbul. Simona trimite în fileu cu reverul (40-40). Forehand-ul Simonei se oprește în banda fileului. Încă o minge trimisă prea lung de Simona, break pentru iberică.După ce controlează punctul, Simona pune o scurtă foarte bună. Prima dublă greșeală a partidei îi aparține ibericei. O eroare a Simonei. Halep atacă în contre-pied și obține două mingi de rebreak. Superb! Simona atacă la retur și revine rapid în set.Lovituri tot mai puternice, Sorribes Tormo se apără foarte bine, dar Simona gestionează bine situația. Sara prinde tușa cu o lovitură foarte lung. Simona dictează ritmul, dar încă nu și-a reglat perfect tirul (15-30). Simona atacă, de la margine nu vine nicio reacție, Sorribes Tormo indică faptul că mingea a ieșit și arbitrul confirmă. Două mingi de break. Scurtă superbă a Simonei. Sorribes Tormo atacă serviciul secund și face break-ul.Simona este mai ofensivă, nu așteaptă erorile adversarei, le forțează. Simona pune prea mult efect lateral în scurtă și aceasta aterizează pe culoarul de dublu. Forehand-ul Simonei se oprește în fileu. Se joacă foarte mult cu slice-ul, Sorribes are câștig de cauză de această dată. Simona returnează foarte lung pe serviciul secund, Sara este surprinsă. Este o luptă crâncenă, Simona ratează prima.O lovitură prea joasă a Simonei. Din apărare, Sara ratează un slice. Minge trimisă în fileu de Sara. Simona ajunge la scurta adversarei și răspunde cu una în cross. As la exterior al Simonei.Va fi un meci de luptă, Sorribes Tormo joacă foarte bine pe zgură.Începe meciul, Sorribes Tormo se află la serviciu. Primul punct îi revine ibericei. După un schimb foarte lung, Sara trimite mingea afară. Simona atacă, schimbă direcția și forțează o eroare din partea adversarei. Sorribes Tormo schimbă ritmul, Simona se apără inițial bine, dar iberica închide punctul de lângă fileu. Simona atacă serviciul secund, dar ratează lovitura. Lovitură prea lungă a Simonei, iberica își face serviciul.Simona și Sara au ieșit la încâlzire.Este destul de frig la Paris. Sunt 13 grade Celsius, cu o umiditate de 92%. Meciul Simonei se va disputa cu acoperișul tras.