WTA Strasbourg: Elina Svitolina a câștigat al 15-lea titlu al carierei (6-4, 1-6, 6-2 vs Elena Rybakina)

Elina Svitolina (5 WTA și a doua favorită) a câștigat turneul de categorie International de la Strasbourgh, după ce a învins-o pe Elena Rybakina (18 WTA și cap de serie 5), scor 6-4, 1-6, 6-2. Meciul a durat o oră și 53 de minute.

Consistența Svitolinei este cea care i-a adus victoria: jucătoarea din Ucraina a avut 23 de erori neforțate (adversara a făcut 34) și a salvat opt din cele 10 mingi de break avute de Rybakina.

Cel mai important moment al finalei a avut loc în primul game al setului decisiv, când Svitolina a reușit să salveze patru mingi de break (dintre care trei consecutive). Elina a mai pierdut doar trei puncte în ultimele patru game-uri ale partidei.

Pe parcursul competiției, Svitolina a mai trecut de Magda Linette (Polonia, 36 WTA), Jil Teichmann (Elveția, 54 WTA) și Aryna Sabalenka (Belarus, 12 WTA).

Pentru Svitolina, acesta este al cincilea titlu obținut pe zgură (din tot atâtea finale) și al 15-lea al carierei.



Ultimul punct al finalei dintre Svitolina și Rybakina:

