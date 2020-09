​VIDEO ATP Hamburg: Stefanos Tsitsipas și Andrey Rublev, în semifinale / Roberto Bautista a fost eliminat

Andrey Rublev (Rusia/favorit 5) vs Roberto Bautista (Spania/4) 6-2, 7-5

Christian Garín (Chile) vs Alexander Bublik (Kazakhstan) 3-6, 6-4, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grecia/2) vs Dušan Lajovic (Serbia) 7-6(5), 6-2

Casper Ruud (Norvegia) vs Ugo Humbert (Franța) 7-5, 3-6, 6-1Casper Ruud vs Andrey Rublev (5)Christian Garín vs Stefanos Tsitsipas (2)