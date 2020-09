​Roland Garros: Adversarele jucătoarelor din România - Simona Halep vs Sara Sorribes Tormo, în primul tur

Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:

Patricia Maria Ţig (58 WTA) vs Stefanie Voegele (Elveţia, 116 WTA)

Irina Begu (72 WTA) vs Jil Teichmann (Elveţia, 54 WTA)





Ana Bogdan (93 WTA) vs Timea Babos (Ungaria, 107 WTA)





Dacă Begu va trece de Teichmann şi Halep va câştiga duelul cu Sorribes Tormo, cele două românce vor fi adversare în turul doi.



Pe tabloul principal mai pot ajunge Monica Niculescu (vs Vera Zvonareva), Irina Bara (vs Richel Hogenkamp) sau Gabriela Ruse (vs Barbara Haas).





Karolina Pliskova, a doua favorită de la Roland Garros, va juca în primul tur cu o sportivă venită din calificări.





Pe aceeaşi jumătate de tablou cu Simona Halep se află şi favorita 3, Elina Svitolina (Ucraina, adversară rusoaica Varvara Gracheva), favorita 5, Kiki Bertens (Olanda, adversară Katarina Zavatska – Ucraina), dar şi americanca Serena Williams, favorită 6 (adversară americanca Kristie Ahn).

Posibilul traseu al Simonei Halep la Roland Garros:





Turul I - Sara Sorribes Tormo

Turul II - Irina Begu

Turul III - Amanda Anisimova

Optimi - Marketa Vondrousova

Sferturi - Johannna Konta / Svetlana Kuznetsova / Kiki Bertens

Semifinale - Elina Svitolina / Elise Mertens / Victoria Azarenka / Serena Williams

Finală - Garbine Muguruza / Sofia Kenin / Petra Kvitova / Angelique Kerber / Sloane Stephens / Karolina Pliskova

Va fi ediția cu numărul 118 a competiției de la Roland Garros, turneul urmând să se dispute în perioada 27 septembrie - 11 octombrie 2020. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.