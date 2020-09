FOTO Imagini spectaculoase de la Roland Garros: Ce schimbări vor găsi Simona Halep și ceilalți sportivi în complexul parizian

​Turneul de la Roland Garros se apropie cu pași mari de prima zi a partidelor de pe tablourile principale, lucru care se va întâmpla duminică, 27 septembrie. Cu o perioadă de desfășurare modificată din cauza pandemiei de coronavirus, Grand Slam-ul parizian îi primește pe jucători cu o serie de măsuri sanitare dure, dar și cu schimbări importante la nivel de condiții.



După ani de zile în care a fost "ruda săracă" a turneelor de Grand Slam (iar aici nu facem referire la premii, ci doar la faptul că era singurul turneu major fără o arenă acoperită sau fără nocturnă), Parisul își va primi oaspeții în acest an cu o arenă Philippe Chatrier la cele mai ridicate standarde.



Centralul parizian plin de atâta istorie este gata să facă, în sfârșit, față ploilor și întunericului.



Arena Philippe Chatrier va putea găzdui în premieră la ediția din 2020 partide la lumina artificială. Cel mai mare stadion din complex a primit o față complet nouă, Roland Garros-ul făcând un pas important în acest sens.



Organizatorii au promis că pentru edițiile viitoare vor mai fi schimbări importante: instalații de nocturnă și pe alte arene, prima vizată fiind Suzanne Lenglen.



Roland Garros 2020 se va disputa în perioada 27 septembrie - 11 octombrie, iar Simona Halep va fi principala favorită pe tabloul feminin de simplu.



Imagini splendide din complexul de la Roland Garros:

Sursa foto: conturile oficiale de Twitter și Instagram ale Roland Garros.





The roof is ready. The lights are on. #RolandGarros pic.twitter.com/4g9DDqeR4L