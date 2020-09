​ATP Hamburg: Daniil Medvedev și Gael Monfils, eliminați în primul tur (Rezultatele zilei)

Fabio Fognini (Italia/6) vs Philipp Kohlschreiber (Germania) 4-6, 6-1, 7-5

Roberto Bautista (Spania/4) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-4, 6-3

Dominik Koepfer (Germania) vs Yoshihito Nishioka (Japonia) 7-6(0), 4-6, 6-1

Alexander Bublik (Kazakhstan) vs Albert Ramos (Spania) 6-2, 7-6(5)

Félix Auger-Aliassime (Canada) vs Lorenzo Sonego (Italia) 6-2, 7-6(2)

Christian Garín (Chile) vs Kei Nishikori (Japonia) 6-0, 6-3

Yannick Hanfmann (Germania) vs Gaël Monfils (Franța/3) 6-4, 6-3

Karen Khachanov (Rusia/8) vs Jan-Lennard Struff (Germania) 7-6(5), 4-6, 7-5

His FIRST Top \uD83D\uDD1F win \uD83D\uDC4F \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 @HumbertUgo stuns top seed Medvedev 6-4, 6-3. @hamburgopen | #HamburgOpen pic.twitter.com/yT6lOfyqQJ

A family moment for @HumbertUgo after his biggest win ❤️



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #HamburgOpenpic.twitter.com/n3UsRken0F