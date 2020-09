Simona Halep știe unde are cele mai mari probleme în meciurile contra Karolinei Pliskova

WTA Roma, finala, 15:30

Nu a mai rămas mult timp până la startul finalei de la Roma (Premier 5), turneu unde Simona Halep a mai disputat ultimul act în două rânduri (2017, 2018). Sportiva noastră îi cunoaște bine jocul adversarei și știe unde are cele mai mari probleme atunci când vine vorba despre Karolina Pliskova. Finala de la Foro Italico va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 1 de la ora 15:30.







Ce spune Simona despre jocul adversarei







"Mereu e un meci greu (n.r. contra ei). E foarte dificil să returnez serviciul ei, dar știu cum să joc contra ei. Sper să joc bine și să și câștig pentru că îmi doresc turneul foarte mult.





Probabil a învățat jocul meu, se simte mai confortabil acum, știe cum să joace.







Poate că și eu mental nu am fost 100% în ultimele meciuri cu ea, dar faptul că am condus în toate meciurile îmi dă încredere. Indiferent dacă m-a bătut în ultimele meciuri, consider că am șansa mea" - Simona Halep pentru Digisport.