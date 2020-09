VIDEO Rafael Nadal, în sferturi la Roma - Programul meciurilor de sâmbătă

Rafael Nadal s-a calificat în sferturile turneului Masters de la Roma după ce l-a învins, scor 6-1, 6-3, pe Dusan Lajovic. Meciul a durat o oră și jumătate.





Ibericul a cucerit de nouă ori trofeul de la Roma. Pentru un loc în semifinale, Rafa se va duela cu incomodul Diego Schwartzman (15 ATP).





Optimi, rezultate:





Novak Djokovic (Serbia/1) - Filip Krajinovic (Serbia) 7-6(7), 6-3

Rafael Nadal (Spania/2) - Dusan Lajovic (Serbia) 6-1, 6-3

Dominik Koepfer (Germania) - Lorenzo Musetti (Italia) 6-4, 6-0

Matteo Berrettini (Italia/4) - Stefano Travaglia (Italia) 7-6(5), 7-6(1)

Casper Ruud (Norvegia) - Marin Cilic (Croaţia) 6-2, 7-6 (6)

Denis Shapovalov (Canada/12) - Ugo Humbert (Franţa) 6-7(5), 6-1, 6-4

Grigor Dimitrov (Bulgaria/15) - Jannik Sinner (Italia) 4-6, 6-4, 6-4

Diego Schwartzman (Argentina/8) - Hubert Hurkacz (Polonia) 3-6, 6-2, 6-4





Program sferturi:





Berretini vs Ruud (de la ora 13:00)

Djokovic vs Koepfer (~ 15:30)

Shapovalov vs Dimitrov (~ 19:00)

Schwartzman vs Nadal (~ 21:30)







* În România, meciurile pot fi urmărite în direct pe Eurosport.







Rezumatul zilei a 5-a de concurs: