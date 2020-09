VIDEO WTA Roma: Victoria Azarenka, meci perfect împotriva Sofiei Kenin (Rezultatele zilei)

Yulia Putintseva (Kazakhstan) vs Petra Martic (Croația/favorită 8) 6-3, (2)6-7, 6-4

Victoria Azarenka (Belarus) vs Sofia Kenin (SUA/3) 6-0, 6-0

Darya Kasatkina (Rusia) vs Katerina Siniaková (Cehia) 6-2, 6-3

Garbiñe Muguruza (Spania/9) vs Cori Gauff (SUA) 7-6(3), 3-6, 6-3

Johanna Konta (Marea Britanie/7) vs Irina Begu (România) 6-0, 6-4

Polona Hercog (Slovenia) vs Kiki Bertens (Olanda/5) 6-4, 6-4

Markéta Vondroušová (Cehia/12) vs Arantxa Rus (Olanda) 6-3, 6-3

Svetlana Kuznetsova (Rusia) vs Anett Kontaveit (Estonia/14) 4-6, 7-5, 6-3

WTA Roma - Turneu de categorie Premier 5

Premii totale în valoare de $2.098.290 Suprafață: zgură Tabloul principal: 64 de jucătoare (32 la dublu) Perioadă: 14-21 septembrie, la Foro Italico Turneu care se dispută fără spectatori din cauza pandemiei de Covid-19

Ultimele campioane:



2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2016 - Serena Williams

2015 - Maria Sharapova etc.



Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în două rânduri de un sportiv din România: Ilie Năstase, edițiile din 1970 și 1973.



Au mai disputat finale: Ilie Năstase (1974, învins de Bjorn Borg), Virginia Ruzici (1978, 1980, 1981) și Simona Halep (2017, 2018, învinsă în ambele cazuri de Elina Svitolina).

Pentru un loc în sferturi, Azarenka se va duela cu Daria Kasatkina (Rusia, 74 WTA).S. Halep (1) vs D. YastremskaE. Rybakina (10) vs Y. PutintsevaV. Azarenka vs D. KasatkinaG. Muguruza (9) vs J. Konta (7)P. Hercog vs M. Vondrousova (12)S. Kuznetsova vs E. Svitolina (4)D. Kovinic vs E. Mertens (11)A. Blinkova vs K. Pliskova (2)